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أردوغان يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة فى اتصال هاتفى

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 07:24 م
أردوغان يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة فى اتصال هاتفى أردوغان يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى،  بأن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
 
ومن جانبه، ثمن الرئيس السيسى هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان، كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.






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