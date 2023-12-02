335 مليار جنيه إيرادات الموازنة في الربع الأول من 24/23 بنسبة نمو 29.5%

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 335.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 76.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29.5%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 15%، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.

وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 285 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 73.6 مليار جنيه بنسبة نمو 34.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 50.1 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه.

ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 21.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023 بزيادة 6 مليارات جنيه نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 13.3 مليار جنيه بزيادة 4.2 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية لتحقق 2.6 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه بزيادة 0.5 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 3.7 مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 17 مليار جنيه بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 11.2%.