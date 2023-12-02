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وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل فى العالم

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:55 م
وزير الدفاع الأمريكى: واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل فى العالم لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى
كتب محمد جمال

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قال وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن إن واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكر أن، قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إنه لن نسمح بنكبة ثانية للشعب الفلسطيني ونحن جميعا نتعرض لحرب إبادة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن موقفنا ثابت من وحدة الأراضي  الفلسطينية في غزة والضفة والقدس.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.







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