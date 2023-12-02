وذكرت الخارجية التونسية - فى بيان اليوم الجمعة - أن اللقاء تناول حرص تونس على إيجاد تسوية سياسية في ليبيا على أساس حل ليبي ليبي، مؤكدة دعمها للجهود الأممية المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

ومن جانبه أكد المبعوث الأممي أن اللقاء استعراض مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومساعي البعثة الأممية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وجدد التأكيد على دور تونس الفاعل منذ بداية الأزمة الليبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة لدفع المسار السياسي بهذا البلد الشقيق، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ولكافة شعوب المنطقة في الامن والاستقرار والتنمية.