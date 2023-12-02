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وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة حول تنمية الخيال العلمى لتلاميذ الابتدائية

السبت، 02 ديسمبر 2023 03:04 م
وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة حول تنمية الخيال العلمى لتلاميذ الابتدائية وزير التعليم بكلية الدراسات بجامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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شارك الدكتورة رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى حضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، حيث استقبلته الدكتورة إيمان هريدى عميد الكلية قبل مناقشة رسالة الدكتوراه.
 
وجاءت رسالة الدكتوراه بعنوان" برنامج إثرائى مقترح فى العلوم لتنمية عادات العقل والخيال العلمى لدى التلاميذ الفائقين بالمرحلة الابتدائية للباحثة رباب حامد جلال أحمد، وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتور ماهر إسماعيل صبرى، والدكتور رضا حجازى، والدكتورة أمانى محمد سعد، والدكتورة أميمة محمد عفيفى، والدكتورة مروة محمد محمد الباز.






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