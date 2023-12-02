وزير الإنتاج الحربى: منتجات عسكرية مصرية جديدة من تصنيع شركاتنا تظهر فى إيديكس 2023

كتب زكى القاضى

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن الدورة الثالثة من معرض إيديكس “EDEX 2023” تمثل امتداداً لحدث استثنائي استطاعت مصر من خلاله -بأول نسختين من المعرض بعاميّ 2018 و 2021- إيصال رسالة للعالم كله عن مدى التطور الذي استطاعت تحقيقه على مستوى الصناعات الدفاعية وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى، معرباً عن تطلعه أن تحقق نسخة العام الحالي نفس النجاح التي حظيت به النسختان السابقتان.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن قصة نجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX” بدأت بطموح واعي من القيادة السياسية في مصر والتي قررت أنه آن الآوان لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، كما أكد على أن “EDEX” هو المعرض الوحيد المتخصص في مجال الصناعات الدفاعية في القارة الأفريقية، وأنه بالرغم من حداثة عهده نسبياً إلا أنه استطاع حصد عدد من الجوائز.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى وجود تكامل وتضافر في الجهود من كافة الجهات المشاركة في الجناح المصري ليُقام المعرض بالشكل الذي يجعل كل مصري فخور بوطنه، كما أشار إلى المتابعة المستمرة من كافة أفرع وهيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية تحت إشراف ومتابعة كاملة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى و رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بالإضافة لقائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، منوهاً إلى أن زوار المعرض سيشاهدون في هذه النسخة منتجات عسكرية مصرية جديدة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي.

مؤكدا على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة ( داخلية / خارجية ) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة، وهنا نؤكد أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى؛ كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام .