اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: 1457 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:29 ص
وزارة الأوقاف: 1457 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار التعاون بينها ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم عقد عدد (1457) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات (القاهرة – الدقهلية -  البحر الأحمر – جنوب سيناء – سوهاج – السويس – الوادي الجديد – بني سويف – دمياط – الإسماعيلية -  كفر الشيخ – الشرقية – المنيا  ) 
المجموعة الثانية خلال شهر ديسمبر  2023م ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (3041 ) لقاء على النحو التالي:
 
1- محافظة القاهرة
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/القاهرة-.pdf
2 - محافظة الدقهلية 
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الدقهلية-.pdf
3- محافظة البحر الأحمر
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/البحر-الأحمر-.pdf
4- محافظة جنوب سيناء
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/جنوب-سيناء-.pdf
5- محافظة سوهاج
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/سوهاج-معدل.pdf
6- محافظة السويس
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/السويس-.pdf
- محافظة الوادي الجديد 7
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الوادي-.pdf
8- محافظة بني سويف
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/بني-سويف-.pdf
9- محافظة دمياط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/دمياط-.pdf
10- محافظة الإسماعيلية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الإسماعيلية-1.pdf
محافظة كفر الشيخ  -11
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/كفر-الشيخ-.pdf
12 -محافظة الشرقية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الشرقية.pdf
13 - محافظة المنيا
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/المنيا-.pdf
    وسوف تنشر لا حقًا فعاليات البرنامج بالمحافظات الأخرى. 
 
 
 






وزارة الاوقاف

وزارة التربية والتعليم

اللقاءات التثقيفية




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