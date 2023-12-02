وزارة الأوقاف: 1457 لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار التعاون بينها ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم عقد عدد (1457) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات (القاهرة – الدقهلية - البحر الأحمر – جنوب سيناء – سوهاج – السويس – الوادي الجديد – بني سويف – دمياط – الإسماعيلية - كفر الشيخ – الشرقية – المنيا )

المجموعة الثانية خلال شهر ديسمبر 2023م ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (3041 ) لقاء على النحو التالي:

1- محافظة القاهرة

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/القاهرة-.pdf

2 - محافظة الدقهلية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الدقهلية-.pdf

3- محافظة البحر الأحمر

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/البحر-الأحمر-.pdf

4- محافظة جنوب سيناء

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/جنوب-سيناء-.pdf

5- محافظة سوهاج

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/سوهاج-معدل.pdf

6- محافظة السويس

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/السويس-.pdf

- محافظة الوادي الجديد 7

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الوادي-.pdf

8- محافظة بني سويف

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/بني-سويف-.pdf

9- محافظة دمياط

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/دمياط-.pdf

10- محافظة الإسماعيلية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الإسماعيلية-1.pdf

محافظة كفر الشيخ -11

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/كفر-الشيخ-.pdf

12 -محافظة الشرقية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الشرقية.pdf

13 - محافظة المنيا

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/المنيا-.pdf

وسوف تنشر لا حقًا فعاليات البرنامج بالمحافظات الأخرى.