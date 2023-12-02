هل طفلك يعانى من ضعف الشهية؟.. نصائح هتساعدك فى حل المشكلة

كتبت فاطمة ياسر

هل طفلك يعاني من ضعف الشهية ولا يرغب في تناول الطعام؟.. إذا كانت إجابتك بنعم نتعرف فى هذا التقرير على بعض النصائح لزيادة شهية طفلك، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع healthshots

وأشار التقرير إلى أن الأطفال يمرون بفترة النمو والتطور، ولذا يحتاجون لتناول الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الغذائية التي لا غني عنها خلال هذه المرحلة، ولكن ماذا تفعلين إذا كان طفلك يرفض الطعام؟،

قال الدكتور سانجاي سينج أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لرفض الطفل الطعام، ومنها:

-المرض.

-القلق أو التوتر.

- وجبات غير منتظمة أو رفض بعض أنواع الطعام .

-إصابتهم الحساسية الغذائية أو مشاكل الجهاز الهضمي.

- عدم قيامهم بأي نشاط قد يقلل من الجوع.

وقدم دكتور الأطفال، أفضل الحيل لـ زيادة شهية طفلك، ومنها:

- تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة

السبانخ والقرع قيمة غذائية عالية، ولكن لا يجب إعتياد الطفل علي نوع واحد من الطعام، ولذا يجب التنوع.

-حافظ على جدول منتظم للوجبات

من الإفطار إلى الغداء إلى الوجبات الخفيفة والعشاء، يجب أن يكون لديك جدول زمني محدد للوجبات فهذا الأمر يساعد في تنظيم شهية الطفل.

- تشجيع الوجبات العائلية

لأكل مع الأسرة يعزز جوًا إيجابيًا حول الطعام، ويجعل الطفل مقبل أكثر علي الطعام.

- خلق بيئة طعام ممتعة

اجعل أوقات الوجبات ممتعة وخالية من التوتر حتى لا يتجنب طفلك تناول الطعام.

- كن قدوة

الأطفال يقلدون عادات آبائهم الغذائية، و لذا، تأكد من عدم تخطي وجبات الطعام أو تناول الأطعمة غير الصحية فقط.