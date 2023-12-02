اليوم السابع
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هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب الفلبين

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:20 م
هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوب الفلبين هزة ارتدادية تضرب جنوب الفلبين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن هزة ارتدادية بقوة 6.4 درجة ضربت جنوب الفلبين بعد زلزال قوي ضرب ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، السبت، وصدرت تحذيرات من "تسونامي محتمل" في 4 دول.

ونصحت وكالة حكومية فلبينية سكان مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية على الشواطئ الشرقية لمينداناو بالإخلاء الفوري إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى الداخل، بعد أن ضرب البلاد زلزال مدمر قوته 7.6 درجة على مقايس ريختر.
 
ووقع الزلزال الذى كان قوته 7.6 درجة، الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.
 
وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه "بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".






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