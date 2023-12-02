ننشر مواقيت الصلاة السبت 2/12/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:02 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:09 ص
موعد صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:59
موعد صلاة الظهر 11:41 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:48
وقت صلاة الظهر 11:33
موعد صلاة العصر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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