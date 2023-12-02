نصائح لوقاية الأطفال من الالتهاب الرئوى الغامض

كتبت فاطمة ياسر

حالة من الذعر يصاب بها العالم نتيجة لانتشار الالتهاب الرئوي الغامض عند الأطفال، والخوف من أن يصبح وباء مثل كورونا، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع foxnews أبرز النصائح لحماية الأطفال من الإصابة.

أشار الدكتور روبرت فرينك، استشاري الأطفال في قسم الأمراض المعدية في مستشفى سينسيناتي للأطفال ومدير مركز أبحاث اللقاحات التابع للنظام الصحي، إلى أنه كل عام في نفس الوقت أي خلال الخريف والشتاء يزداد فرص الإصابة بفيروسات تؤثر علي الجهاز التنفسي، التي قد تؤدي إلي الالتهاب الرئوي، لافتًا أن البكتيريا والفيروسات الأخرى التي قد تسبب الالتهاب الرئوي تشمل الالتهاب الرئوي الميكوبلازما، والمكورات العقدية الرئوية، والمكورات العقدية المجموعة ب، والمكورات العنقودية الذهبية، والفيروس الغدي.

وأوضح استشاري الأطفال، أن الأطفال أقل من 5 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، وأيضًا الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، أو لديهم مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، كالربو، والذين يعيشون في أسر مدخنة.

وأكد فرينك، أن تلقي الأطفال للقاح الأنفلونزا منذ بلوغ الطفل 6 أشهر، ولقاح الفيروس المخلوس التنفسي الذي يمكن للحامل أخذه خلال فترة الحمل يخلق أجسام مضادة تنتقل للجنين، وأيضا لقاح المكورات الرئوية الذي يعطي للطفل علي عدة جرعات يخلق مناعة تحميه، و يساعد بشكل ملحوظ في الحد من إنتشار الفيروسات، ويقلل فرص إصابة الأطفال بها.

كما أن غسيل اليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل تكرر، يقلل انتشار العدوي، مع ضرورة تعليم الطفل أهمية الكمامة لحمايته من نقل الفيروسات، التي يجب إرتدائها في الأمان المغلقة والمزدحمة.

أعراض الإلتهاب الرئوي الغامض عند الأطفال

وقدم التقرير، أبرز الأعراض المرتبطة بالإلتهاب الرئوي الغامض عند الأطفال، ومنها:

-الحمى.

-القشعريرة.

-السعال.

-التنفس السريع.

- صعوبة التنفس.

-ألم في الصدر.

-إسهال.

-فقدان الشهية.

-الإرهاق والتعب.

وهذه الأعراض وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وحث التقرير، علي ضرورة ملاحظة الأعراض التي يصاب بها الطفل، ويجب في حالة تفاقهم أخذ الطفل علي الفور للستشفي لإرجاء الازم معه لكي يرجع مرة أخري يستطيع التنفس بشكل طبيعي.