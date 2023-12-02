نصائح صحية لإزالة الحبر الفسفوري بعد الانتخاب

كتبت فاطمة ياسر

أفضل النصائح الصحية لإزالة الحبر الفسفوري يعتبر الحبر الفسفوري علامة أساسية للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، ومع بدء انطلاق الانتخابات الرئاسية ليختار المصريون رئيسهم، يرغب الكثيرون في إزالة الحبر الفسفوري الذي يصبح علامة على أحد أصابع اليدين بعد الإدلاء بصوتهم الإنتخابي، لذا يقدم الدكتور حسن الفكهاني، استشاري الأمراض الجلدية في كلية طب جامعة المنيا أفضل النصائح الصحية لإزالة الحبر الفسفوري. أكد استشاري الأمراض الجلدية، أن إزالة الحبر الفسفوري تتطلب الماء والصابون فقط لا غير، فهي الطريقة الصحية والآمنة على صحة الجلد، ولا تتسبب في التعرض لأي مشاكل جلدية كالحكة أو ظهور حبوب أو بثور.

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية، أنه يحذر استخدام الكحول أو "الوايبس" أي المناديل المبللة لإزالة الحبر الفسفوري، لأنها تتسبب في الإصابة بالالتهابات الجلدية، لأن هذه المواد غير طبيعية وتتفاعل مع الحبر وتعرضك لمشاكل في الجلد، وذلك بالنسبة للمناديل المبللة، أما الكحول فهو لا يعرض الجلد لمشاكل صحية إلا أنه لا يستطيع تحقيق هدفك وهو التخلص أو القضاء علي أثار الحبر الفسفوري.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، أن بعض الأشخاص يقمون بوضع قشر الليمون علي الحبر الفسفوري بهدف التخلص من أثاره، وهذا الأمر قد يكون سبب في تعرضك للإصابة بحساسية الجلد خاصة إذا كنت أنت شخص يعاني من حساسية الحمضيات وأخيرا أكد استشاري الجلدية، علي ضرورة إزالة الحبر الفسفوري بالماء والصابون فقط.