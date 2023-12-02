نزيف الحرب.. تراجع الشيكل الإسرائيلي رغم حزمة إجراءات بـ45 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات دراسة حديثة حملت عنوان " هل توقف الخسائر الاقتصادية الحرب على غزة " وتطرقت الدراسة إلى الانخفاض الملحوظ فى الشيكل الإسرائيلى بسبب الحرب خلال أكتوبر الماضى وهو ما دفع الحكومة لحزمة طارئة بقرابة 45 مليار دولار.

شهد الشيكل الإسرائيلى تراجعا لأدنى مستوى له منذ 8 سنوات تقريبا، إذ تم تداول الشيكل عند أدنى مستوى له منذ 8 سنوات عند نحو 4.05 لكل دولار يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، فى أعقاب وضع «موديز إنفستورز سيرفيس» التصنيف الائتمانى لإسرائيل تحت المراجعة السلبية، لتصل خسائر الشيكل إلى 6% خلال تداولات اكتوبر الماضي

و يعد الشيكل بالفعل من بين أسوأ العملات أداء حول العالم خلال أكتوبر 2023، رغم حزمة الإجراءات الطارئة البالغ قيمتها 45 مليار دولار، التى طرحها صناع السياسات النقدية بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى.

واسترد الشيكل بعض خسائره وارتفع بنسبة 0.9٪ إلى 3.85 للدولار اعتباراً، وقال البنك المركزى هناك أن الانخفاض فى الاحتياطيات يرجع بشكل رئيسى إلى مبيعات العملات الأجنبية البالغة 8.2 مليار دولار.