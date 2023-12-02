منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل بمعاهد القراءات

يذكر أن المنطقة الأزهرية بالإسكندرية حصلت على المركز الأول فى مسابقة الأزهرى الصغير بعد تفوق الطالب صالح عبد الله رمضان من منطقة الإسكندرية الأزهرية كما حصلت هند على أمين تحصل على لقب المعلمة القدوة في مسابقة "المعلمة القدوة" على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية.

وقال بيان انه حصل الطالب صالح عبد الله رمضان، من روضة معهد الفتح المبين الابتدائي، التابع ‏لإدارة وسط التعليمية الأزهرية، على المراكز الأول على مستوى الجمهورية في ‏مسابقة "الأزهري الصغير"، كما حصلت هند على أمين، من معهد محرم ‏النموذجي التابع لإدارة شرق، على لقب مسابقة "المعلمة القدوة"، اللتان تقيمهما ‏الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية بقيادة نهى محمود ‏درويش، مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ بهدف تنمية روح التنافس الحميد ‏بين معلمات رياض الأطفال، وأبناء الأزهر وبناته وتسليط الضوء على مواهب ‏رياض الأطفال وتنميتها.‏