منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الطلاب الأوائل بمعاهد القراءات

كرمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، وفي حضور مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب أيمن جاويش، وعدد من قيادات المنطقة، الطلاب الأوائل بمعاهد القراءات للعام الدراسي الماضي، مؤكدين حرص الأزهر الشريف على هذا النوع من التعليم الذي شرفه الله به.
كما كرم رئيس المنطقة حنان عبد المجيد، مدير إدارة التعليم النوعي، شاكرًا دورها في تقدم الإدارة والوصول بها إلى مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما كرم شيوخ معاهد القراءات بالإسكندرية ووكلائها، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بالجودة العالية والحرص على تخريج نماذج مشرفة من أبناء المحافظة.
يذكر أن المنطقة الأزهرية بالإسكندرية حصلت على المركز الأول فى مسابقة الأزهرى الصغير بعد تفوق الطالب صالح عبد الله رمضان من منطقة الإسكندرية الأزهرية كما حصلت هند على أمين تحصل على لقب المعلمة القدوة في مسابقة "المعلمة القدوة" على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية.
وقال بيان انه حصل الطالب صالح عبد الله رمضان، من روضة معهد الفتح المبين الابتدائي، التابع لإدارة وسط التعليمية الأزهرية، على المراكز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "الأزهري الصغير"، كما حصلت هند على أمين، من معهد محرم النموذجي التابع لإدارة شرق، على لقب مسابقة "المعلمة القدوة"، اللتان تقيمهما الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية بقيادة نهى محمود درويش، مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ بهدف تنمية روح التنافس الحميد بين معلمات رياض الأطفال، وأبناء الأزهر وبناته وتسليط الضوء على مواهب رياض الأطفال وتنميتها.
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