اليوم السابع
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السبت، 02 ديسمبر 2023 07:20 م
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مقتل شخص في مشاجرة بإمبابة وضبط الجناة

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:12 م
مقتل شخص في مشاجرة بإمبابة وضبط الجناة ارشيفية
محمود عبد الراضى

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كششفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
 
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك محل للسجاد – مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق "توفى إثر إصابته") طرف ثان (3 أشخاص  - مقيمون بمحافظة الجيزة) لخلافات الجيرة.. تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 






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