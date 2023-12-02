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مظاهرات فى تل أبيب تحت شعار " نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا"

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:05 م
مظاهرات فى تل أبيب تحت شعار " نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا" مظاهرات تل أبيب
كتب محمد جمال

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، فى تل أبيب ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورفع المتظاهرين لافتات "نحن نموت بسبب سياسة نتنياهو.. اخرج من حياتنا"، وطالب المتظاهرين بوقف الحرب والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس فى قطاع غزة.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فإن المظاهرة أقيمت فى شارع الملك شاؤول، المغلق حاليا أمام حركة المرور.

احتجاجات فى تل أبيب
احتجاجات فى تل أبيب

 

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

 

مظاهرات ضد نتنياهو
مظاهرات ضد نتنياهو

 

مظاهرات فى تل أبيب ضد نتنياهو
مظاهرات فى تل أبيب ضد نتنياهو

 







تل أبيب

مظاهرات

اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

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هدنة انسانية فى غزة




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