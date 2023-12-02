مشروعات البرلمان: المشاركة فى الانتخابات رسالة للعالم بأن المصريين يدعمون الرئيس

وأوضح أن الرئيس السيسي حمل روحه على كفه لحماية الشعب المصري وتراب الوطني، وعلينا جميعا الخروج بالحشود للجان الانتخابات لرد الجميل، لهذا القائد الوطني، وهتف الجميع تحيا مصر واعلنوا وقوفهم خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة العطاء والانجازات.

من جانبه قال النائب طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري، والمشاركة في الحياة العامة واجب وطني والادلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري.

وأضاف أن الانتخابات انتخابات نزيهة تحت اشراف قضائي كامل، هناك ادعاءات من العناصر الخبيثة تحاول اسناء المصريين عن ممارسة حقهم الوطني والدستوري، مؤكدا أن العالم اجمع ينظر للانتخابات الرئاسية القادمة، وسيتابع ما سيقوم به المصريين في الصندوق لاختيار رئيسهم القادم.

وأضاف أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ذو ايادي نظيفة وادي خدمات لم تؤدي من قبل، وعلينا رد الجميل لهذا الرجل العظيم الذي حافظ على مصر وكيانها.

وأشار أن الرئيس حقق انجازات لم تتحقق من قبل، منها مشروعات الطرق والكباري، ومبادرة حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل، وغيرها من النجاحات التي تحققها في مختلف الملفات.

من جانبها قالت مجدة الخواجة رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالغربية وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن المشاركة واجب وطني وعلينا جميعا النزول اختيار من اهتم بالشباب وأهل الشباب للمناصب القيادية، واطلق منتدي شباب العالم، وهو ما رأيناه من نواب المحافظين من الشباب، ونواب البرلمان من الشباب في البرلمان، موضحة أن الرئيس السيسي اهتم أيضا بذوي الهمم ومن اهتم بالمرأة وقال عن المرأة عظيمات مصر.

وأشارت أن الرئيس السيسي عمل على بناء الإنسان، وبني الجمهورية الجديدة ومبادرة حياة كريمة، مضيفة أن الرئيس السيسي له نظرة ثاقبة لما يحدث واعلن ان سيناء خط احمر ووقف أمام كل دول العالم وأكد على تأييد مصر ودعمها للقضية الفلسطينية

من جانبه قال الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن هذا الحضور الحاشد اصطفاف من أجل الوطن، وذهابنا لصناديق الاقتراع بكثافة عالية، هو دعم للوطن والأمن القومي المصري

وأضاف قبل ثورة 30 يونيه كان الأمن القومي المصري مهددا من كل الجبهات والاصعدة، واستطاع الرئيس السيسي أن يسلح الجيش المصري تسليحا قويا، واصبحت مصر تمتلك قوة رادعة، قضت على الإرهاب الذي يهدد أمن مصر القومي من كافة الجهات.

وقال الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الازهرية بالغربية ، لا خوف على مصر مادام فيها جيش يحمي سمائها وارضها، ولا خوف على مصر مادام فيها قائد وطني وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.