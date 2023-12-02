اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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محكمة ترفض منح ترامب الحصانة فى قضية الهجوم على الكابيتول

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:22 ص
محكمة ترفض منح ترامب الحصانة فى قضية الهجوم على الكابيتول دونالد ترامب
وكالات

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قضت محكمة استئناف أمريكية، بوجوب مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس "الكابيتول" في السادس من يناير 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.

وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.

ويتمتع الرؤساء الأمريكيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.

 

 







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الكابيتول

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كولومبيا




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