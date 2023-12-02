محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل خلية الإسماعيلة وإحالة 10 متهمين للمفتى

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الإسماعيلية، وإحالة 10 متهمين للمفتي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات بسوهاج.



تاجر حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم غيابياً بالسجن المؤبد، وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.



خلية الاسماعيلية

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 مارس للمرافعة.

تشكيل عصابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما لجلسة 17 ديسمبر الجاري.



إحالة 10 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق 10 متهمين إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الهيروين والأفيون والحشيش والشابو وجوهر الميثامفيتامين وإحراز أسلحة آلية وذخيرة بدون ترخيص وكذلك مقاومة السلطات ،بدائرة مركز المراغة.