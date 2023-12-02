محاكاة للانتخابات الرئاسية بمدرسة فى إدارة الدقى التعليمية.. صور

كتبت - مرام محمد

نفذت مدرسة الأورمان التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية ، وذلك لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة ماجدة مصطفى الموجه العام للتربية الاجتماعية، وهالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية.

جسد الطلاب مشهدًا انتخابيًا، يضاهي واقع العملية الانتخابات بكل تفاصيلها، بداية من استعلام الناخب عن لجنته الانتخابية، وصولًا لتسلمه بطاقة الاقتراع والتوجه بها للمكان المخصص للتصويت وإدلائه بصوته وطي البطاقة ووضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

نظم الفكرة أسرة توجيه التربية الاجتماعية بمدرسة الأورمان بقيادة أمال محمد الموجه الأول، وطلاب الاتحادات الطلابية بقيادة إيمان عبد الجليل موجه الاتحادات والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، وذلك لتعليم الطلاب مفهوم العملية الانتخابية وأهدافها وكيفية إدارتها وترسيخ وتعزيز انتماءهم وولاءهم للوطن وربطهم بالأحداث الجارية.

جديرٌ بالذكر أن حي الدقي يكثف جهوده للانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية في نطاق الحي وعددهم 18 مقرًا، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.