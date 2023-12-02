اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يهنئ مبدعي مايكروسوفت لفوزهم عالميًا.. ووكيل الوزارة يكرمهم

السبت، 02 ديسمبر 2023 08:09 م
محافظ كفر الشيخ يهنئ مبدعي مايكروسوفت لفوزهم عالميًا.. ووكيل الوزارة يكرمهم تكريم المبدعين من المتميزين في تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نخبة مميزة من المعلمين المبدعين الذين نالوا لقب (معلم مبدع خبير من مايكروسوفت)، ومنهم من حقق هذا اللقب للعام السابع على التوالى، وكرمهم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى مكتبه.

 وفاز فى المسابقة ونال اللقب، هانى حمدان اسماعيل دهيم، معلم مبدع خبير، منسق استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس، ومنسق أوفيس 365، والذى أسهم بدوره فى نشر الوعى بتلك المسابقة، ومن ثم ازداد عدد المشتركين من كفرالشيخ ومنهم نال اللقب للعام الرابع، وهم إيمان عبدالحميد أحمد، معلم لغة انجليزية بمدرسة الشهيد حمدى الإعدادية بنين، ومنى مصطفى الشاذلى معلم العلوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، ومها عبد الحى، معلم العلوم، بمدرسة الزهور الرسمية للغات، كما حصل على اللقب أحمد عبدالله بظاظو، معلم مبدع خبير، للعام الثالث على التوالى، موجه أول تربية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة، بالمشتركات للعام الأول وهم، إيمان محمد أحمد، معلم التربية الفنية بمدرسة السعيدية بنات القديمة، وبثينة محمود المرشدى، وكيل مدرسة العجوزين، وهمت مصطفى البنا، رئيس قسم المعلومات بإدارة دسوق التعليمية.

واستمع وكيل الوزارة للتطبيق العملى من المشاركين لتلك الخبرات المكتسبة، والتى انعكست فى الميدان التعليمى أو الإدارى من خلال مساهمتهم فى إخراج الحصص التفاعلية، لكافة المواد الدراسية، ودعم الطلاب والمعلمين والإداريين من خلال التطبيقات. وفى نهاية اللقاء تم تكريم المبدعين بشهادات التقدير، متمنيااً لهم بمزيد من الأعداد التى تعى وتشارك وتفوز فى العام المقبل أن شاء الله.

 

تكريم المبدعين من المتميزين في تعليم كفر الشيخ
تكريم المبدعين من المتميزين في تعليم كفر الشيخ

 

تكريم وكيل الوزارة لهاني حمدان الفائز باللقب للعام الرابع على التوالي
تكريم وكيل الوزارة لهاني حمدان الفائز باللقب للعام الرابع على التوالي

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ عدد من المبدعين
وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ عدد من المبدعين

 

 







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