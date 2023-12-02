محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ فى القطاعات المتبقية من تطوير ترعة المريوطية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته المواقف الحضارية وساحات الانتظار والبارتشينات النموذجية التي تم إنشاؤها أعلى المنطقة المغطاة من ترعة المريوطية في المساحة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني بطول حوالي 650م.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها، والانتهاء من الجدول الزمني للأعمال للاستفادة من المشروع في أسرع وقت ممكن.

وتواصل محافظة الجيزة بمعدلات تنفيذ عالية، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بالقطاعات التالية لكوبري الشيشيني، وذلك من كوبرى الشيشينى حتى كوبرى فلفلة بطول 650 مترا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر، والقطاع الثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

وتستهدف خطة التطوير إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات ومواقف سرفيس حضارية ومحال تجارية ومطاعم نموذجية، إلى جانب إنشاء كباري للسيارات والمشاة (يوترن) وممشى حضاري بطول المسار، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.