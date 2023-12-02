محافظ أسوان: طرح 500 طن سكر بالأسواق بسعر 27 جنيه

أعلن اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التنسيق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تم تخصيص كميه من السكر المعبأ بإجمالى 500 طن من مصنع سكر إدفو لتوزيها على المواطنين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة وتحت إشراف مديرية التموين بسعر27 جنيه للكيلو.

ووجه محافظ أسوان، الشكر لوزير التموين لإستجابته بتوفير هذه الكميات من السكر لأبناء محافظة أسوان لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة الأساسية ، وهو الذى تتطلب وضخ خطة عمل لتوزيعها هذه الكميات لكسر الإحتكار ووصولها إلى المستحقين دون أي محاولات للتلاعب أو الإستغلال.

ومن جانبه أكد خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان سيتم توزيع كميات السكر المخصصة من خلال 33 مجمع إستهلاكى تابعين للشركة المصرية ، بالإضافة إلى 6 منافذ تابعين لمديرية الزراعة، وكذا القوافل التموينية التي ستجوب القرى والنجوع بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية ، فضلاً عن توزيعها في بعض سلاسل الهايبر ماركت بنفس السعر المقرر.

وأشار، إلى إستمرار الحملات التموينيه لمتابعة حركة البيع والشراء في الأسواق وخاصة للسلع الأساسية حيث أسفرت عن تحرير عدد ٤٨ محضر جنح بعد ضبط كميات من السكر بمخازن عدد من تجار السوق السوداء وصلت إلى ٤٩ طن ، علاوة على 8 طن من الدقيق البلدي مخابز .