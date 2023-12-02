متظاهر يشعل النار فى نفسه أمام القنصلية الإسرائيلية بأتلانتا

كتبت : نهال أبو السعود

قالت السلطات الأمريكية، أن أحد المتظاهرين كان فى حالة حرجة أمس الجمعة بعد أن أشعل النار فى نفسه خارج القنصلية الإسرائيلية فى اتلانتا، مشيرة إلى إصابة حارس أمن حاول التدخل بجروح، وفقا لوكالة اسوشيتد برس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقال رئيس شرطة اتلانتا دارين شيروبام فى مؤتمر صحفى، أن العلم الفلسطينى الذى تم العثور عليه فى مكان الحادث كان جزءًا من الاحتجاج، وأضاف أن المحققين لا يعتقدون أن هناك أى صلة بالإرهاب ولم يكن أى من الموظفين القنصليين فى خطر على الإطلاق.

وتابع شيروبام: "لا نرى أى تهديد هنا نعتقد أن ما حدث كان عملًا من أعمال الاحتجاج السياسى المتطرف."

ولم تكشف السلطات عن اسم المتظاهر أو عمره أو جنسه، وقال رئيس إطفاء أتلانتا رودريك سميث أن الشخص الذى المنخرط فى الفعل خارج المبنى فى حى وسط المدينة بعد ظهر يوم الجمعة واستخدم البنزين كمسرع.

وكان المتظاهر فى حالة حرجة، حيث أصيب بحروق فى الجسم، وقال سميث أن حارس الأمن الذى حاول إيقاف الشخص أصيب بحروق فى معصمه وساقه.

وقال شيرباوم إن الشرطة على علم بالتوترات المتزايدة فى المجتمع اليهودى والمسلم وكثفت الدوريات فى مواقع معينة، بما فى ذلك القنصلية.

وقد انتشرت المظاهرات على نطاق واسع وتصاعدت التوترات فى الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد القتلى فى حرب غزة، وأفسح وقف إطلاق النار الذى دام أسبوعًا، والذى أدى إلى تبادل عشرات الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة بعشرات السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.