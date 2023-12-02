مؤتمر لدعم المهندس حازم عمر لرئاسة الجمهورية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نفذت حملة المهندس حازم عمر المرشح لرئاسة الجمهورية 2024 م بمحافظة كفر الشيخ مؤتمر له بمدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء تامر عاشور، القائم بعمل أمين البندر، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو الحملة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد النائب علي أحمد علي، أمين المحافظة ومنسق الحملة بالمحافظة، أن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لرئاسة الجمهورية يمثل حزبا قويا بكل عضو فيه قادر على تحقيق طفرة ونقلة داخل الدولة في المجال الاقتصادي موجهًا الشكر لأمانة البندر على حسن التنظيم والاستقبال.

وأضاف أحمد الرميلي، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، أن المهندس حازم عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، لديه برنامج طموح ،تم عرضه من خلال لقاءات تلفزيونية مختلفة، وتم نشره على مواقع التواصل مشيدًا بدور أمانة البندر خلال المدة القصيرة جدًا التي تم بها التشكيل.

وأكدت الدكتورة هدى الطنباري، مساعد أمين المحافظة عن أهمية المشاركة، ودعم المسار الديمقراطي للدولة المصرية، وأن تلك الانتخابات تمثل أهم استحقاق دستوري، وأن المهندس حازم عمر، وحزب الشعب الجمهوري، يجب أن نقف جميعًا خلفه، لانه في فترة قصيرة جدًا أثبت تواجده داخل الشارع بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد أشرف صحصاح، عضو لجنة السياحة بالحزب، أن الفترة الراهنة، تدفع كل المصريين، للخروج للإدلاء بأصواتهم، لاختيار المرشح المناسب، لصالح الأجيال القادمة، ونحن نفتخر بأننا مصريون، قادرون على الاختيار، وإبداء رأيينا، بكل حرية، مطالبا كافة الحضور بالخروج كل 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، للإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الجزار، الأمين المساعد لشؤون العمل الجماهيري، ووائل مجدي، الأمين المساعد لشؤون الاعلام، وكرم الشامي، مساعد أمين المحافظة، والدكتور إيهاب الحداد، مساعد أمين المحافظة، ومصطفى مرعي، رئيس لجنة المقترحات، وأحمد السلماوي، أمين التقييم والمتابعة، ومحمد عامر، أمين التقييم والمتابعة، وأشرف صحصاح، رئيس لجنة السياحة، والمحاسب بلال الرشيدي، أمين شباب المحافظة، وسماح الشعراوي أمينة المرأة، ورشا الشربيني، أمين العلاقات العامة، والمحاسب مصطفى سعيد، رئيس لجنة القوى العاملة، وهدير هاشم، عضو هيئة مكتب الحملة، ومحمد عمر، أمين تنظيم بندر كفر الشيخ، وعماد حمدي، منسق الحملة بشرق كفر الشيخ، وقيادات وأعضاء الحزب ببندر كفر الشيخ، والقيادات الطبيعية بالبندر.



الحضور بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي حازم عمر



جانب من المؤتمر



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