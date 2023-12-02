مؤتمر حاشد لحزب مصر الحديثة بالشرقية لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية، برئاسة الدكتور وليد دعبس مؤتمرًا حاشدًا بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية تحت إشراف الحاجة سهام صابر أمين عام الحزب بمركز أبو كبير لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي ودعمه بحضور اللواء عبد المنعم الجوهرى ممثلا عن أمانة الحزب المركزية واللواء عبد الله لاشين عضو مجلس النواب وحاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب وعائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ والدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف والقس بنيامين امين راعى كنيسة ابو كبير والحاج عصام الصادى وعدد كبير من أعضاء الحزب والنواب، والمرأة والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشباب من الزقازيق وههيا والمواطنين الذين حرصوا على رفع الأعلام المصرية، وصور السيسى مرددين هتافات" بنحبك يا ريس ..بنحبك يا سيسي".

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ عادل الباز والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

وقال الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف أن مصر هي وطن علمني ورباني وأكلت من خيرها وواجب علينا حمايتها والخروج للإدلاء بصوتي وانتم جميعا لابد من الخروج فى العرس الديمقراطى

وأضاف الأب بنيامين أمين راعى كنيسة مريم العذراء بأبو كبير أننا أمام معركة لإسقاط دولة مصر وطبعا نحن كمصريين نرفض كل المؤامرات الخبيثة وسنخرج جميعنا على قلب رجل واحد وسنثبت للعالم أجمع أن المصريين يعون كل ما يحاك بهم ولن يتركوا الرئيس السيسي فهم ملتفون حوله وسيكمل ما بدأه من تنمية شاملة.

وقال اللواء عبد الله لاشين عضو مجلس النواب أن مصر تواجه تحديات كثيرة بالداخل والخارج ولابد من الوقوف صفا واحدا خلف القائد عبد الفتاح السيسي الوطني المخلص الشجاع للتصدي للمؤامرات.

وطالبت الحاجة سهام صابر الحضور بالتوجه الي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من أجل رد الجميل واستمرار مسيرة الأمن والأمان واستكمال النهضة الشاملة التي امتدت إلى أرجاء مصر وإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصرى قادر على اختيار رئيسه لأنه قادر علي الدفاع عن مصر وأرضها ولولاة ما كانت مصر باقية.



النساء حرصوا علي حضور المؤتمر



النساء حرصوا علي حضور المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



مؤتمر حاشد بأبو كبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى



مؤتمر حاشد بأبو كبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى



مؤتمر حاشد بأبو كبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى (6)



مؤتمر حاشد بأبو كبير لدعم وتأييد الرئيس السيسى (7)