اليوم السابع
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مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بالغربية لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:08 م
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بالغربية لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة.. صور مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن
الغربية مصطفى عادل

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انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يقام بالمنطقة اللوجستية بطنطا، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، وأعضاء مجلس النواب، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ووفد من الاوقاف والازهر والكنيسة، وآلاف المواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء وضحايا فلسطين.
 
وشهد المؤتمر رفع أعلام مصر وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط هتافات " بنحبك يا سيسي".
 
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (1)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (1)

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (2)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (2)

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (3)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (3)

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (4)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (4)

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (5)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (5)

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (6)
دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية (6)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (1)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (1)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (2)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (2)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (3)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (3)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (4)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (4)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (5)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (5)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (6)
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن لدعم السيسى (6)

مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن
مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن
 






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