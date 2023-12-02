وشدد وزير الدفاع الأمريكى - خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البريطانى والأُسترالى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، على ضرورة حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين فى قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن حركة حماس أخفقت في تقديم أسماء جديدة للرهائن التى تحتجزهم.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى اجتمع - أمس - مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا، لبحث التعاون فى مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة، بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.

