اليوم السابع
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بحضور 5 محافظات..

لقاء حاشد لتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالشرقية

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:38 م
لقاء حاشد لتوعية الشباب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالشرقية اللقاء الجماهيرى
الشرقية - إيمان مهنى

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انطلق منذ قليل، لقاء شبابي جماهيري حاشد لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بعنوان "الدعوة للمشاركة السياسية"، وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من خمس محافظات "الشرقية، الاسماعلية، الغربية، الدقهلية"، بمشاركة أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و الشخصيات العامة.
 
وانطلقت الفاعليات، بالسلام الوطني، و بعرض فيلم تسجيلي عن انجازات الدولة خلال السنوات الماضية.
 
وقال  الدكتور ماجد العزازي رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، إنه فى إطار مواكبة الإتحاد للأحداث والظروف القومية وتماشيا مع الظروف الجارية التى تعيشها جمهورية مصر العربية خلال المرحلة الراهنه الخاصة بالاستحقاق الرئاسي، حيث يتم تنفيذ مؤتمر ولقاء شبابي جماهيري حاشد لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية. 
 
الحضور
الحضور

الشباب الحاضرين
الشباب الحاضرين

اللقاء الجماهيرى
اللقاء الجماهيرى

جانب من اللقاء الجماهيرى
جانب من اللقاء الجماهيرى

 







الانتخابات الرئاسية

الشرقية

مراكز الشباب

تثقيف الشباب

ابوحماد




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