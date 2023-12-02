اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:31 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) لمحاولتهم غسل أموال متحصلة من الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







الداخلية

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حوادث

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