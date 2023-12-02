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قنصل مصر فى نيويورك: إقبال المصريين باليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش

السبت، 02 ديسمبر 2023 02:41 ص
قنصل مصر فى نيويورك: إقبال المصريين باليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك
كتب محمد شرقاوى

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قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك إن إقبال المصريين بالخارج في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة مدهش.

وأضافت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن أمس الجمعة كان هناك كم من الإقبال من المصريين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، ومؤشر هائل ليومي الاجازة السبت والأحد سنجد إقبال جيدا.

وتابعت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك، أنه رابع عملية انتخابات في الخارج تحضرها، مضيفة :"المصريين لما يوجد فيه عمل قوى لمصر تلاقى التجمع مدهش".







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