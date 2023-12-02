قراء اليوم السابع يوثقون مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة بسلطنة عمان.. صور

أدلى المصريون في سلطنة عمان، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي، وشارك قراء اليوم السابع صورهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع.
وأرسل يحيى زكريا من أسيوط ومقيم بسلطنه عمان، صوره أثناء الإدلاء بصوت في سفارة مصر بسلطنة عمان بصحبة أحد الأصدقاء.
ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التي توثق مشاركاتهم في العملية الانتخابية ، من خلال رسائل الواتس آب على رقم +201280003799 ، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7
وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.
وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
المصريون في سلطنة عمان يحملون علم مصر
مصري في سلطنة عمان
المصريون في سلطنة عمان
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