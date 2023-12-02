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قارئ اليوم السابع يوثق مشاركته فى انتخابات الرئاسة بالإمارات.. صور

السبت، 02 ديسمبر 2023 11:12 م
قارئ اليوم السابع يوثق مشاركته فى انتخابات الرئاسة بالإمارات.. صور قارئ اليوم السابع
كتب عبد الوهاب الجندى

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أدلى المصريون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي، وشارك قراء اليوم السابع صورهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع.

وأرسل الشيخ محمد أجى حميدة رزق المقيم في الإمارات صوره أثناء الإدلاء بصوته في سفارة مصر بأبو ظبي.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التي توثق مشاركاتهم في العملية الانتخابية ، من خلال رسائل الواتس آب على رقم +201280003799 ، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الشيخ محمد اجى
الشيخ محمد اجى

 

التصويت في سفارة أبو ظبي
التصويت في سفارة أبو ظبي

 







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