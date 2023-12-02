عروس البحر المتوسط.. طقس شتوى دافىء وسماء صافية فى الإسكندرية.. فيديو وصور

وتعد محافظة الإسكندرية، مقصدا للعديد من أبناء المحافظات الأخرى بمصر، للتمتع بطقس شتوى متميز، سواء التنزة على الكورنيش خلال فصل الشتاء أو مارسة هواية صيد الصنارة خلال الايام المشمسة، و التمتع بسحر الطبيعة فى هذا الفصل البارد و الذى له سحره الخاص ،مع البحر والأمطار التيجض تسقط على الإسكندرية خلال الشتاء.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.