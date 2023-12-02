طقس مطروح اليوم.. معتدل نهارا بارد ليلا والحرارة العظمى 23 درجة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، طقس معتدل لطيف نهاراً بارد ليلاً، مع أجواء صافية وسطوع الشمس معظم فترات النهار، في ظل عدم تكاثف السُحُب، وسجلت الحرارة الصغرى 12 درجات مئوية والعظمى 23 درجة مئوية.

ويكون الطقس معتدل لطيف نهاراً، على مختلف المناطق، وتنشط تيارات الهواء البارد الهواء البارد في بعض الأوقات بالمناطق الشاطئية والمفتوحة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، خاصة خلال فترات المساء، على كافة الأنحاء، التي تشهد إنخفاضاً في درجات الحرارة ليلا.

يذكر أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء، وينتظر أهالي مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح.