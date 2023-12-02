اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة.. اعرف التفاصيل

السبت، 02 ديسمبر 2023 06:19 م
ضبط المتهمين بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة بالجيزة.. اعرف التفاصيل اسلحة ارشيفية
محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (حداد – سائق "توك توك" –مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذان من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المُشار إليها .. وعثر بداخلها على (عدد 9 قطع أسلحة نارية – عدد من الطلقات النارية - قطع أجزاء سلاح مستخدمة فـى التصنيع - أدوات مستخدمة فـى التصنيع - مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة بالمتهم الثانى، بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .






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