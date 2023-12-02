"سلمى" طفلة بالشرقية منحها الله موهبة فريدة فى الإنشاد الدينى.. فيديو وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حباها الله صوتا جميلا يشجى من يسمعه رغم صغر سنها وتميزت بالإنشاد الدينى والمدائح النبوية، وأصبحت تحظى بحب من الجميع وأصبح اسمها يتردد فى كل المناسبات.

قالت الطفلة سلمى ابراهيم محمد متولى 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى من مركز كفر صقر محافظة الشرقية” انا باحب الأناشيد الدينية وبحفظ قرآن ودائما استمع الإنشاد الدينى واركز تماما مع المنشدين الذين يؤدونها واحفظ حتى حركاتهم وطريقة القائهم”.



وأضافت والدتها أن سلمى تعشق الانشاد وتبدع فيه وتحب سماع كبار المنشدين بإذاعة القرآن الكريم.



وأضافت لـ"اليوم السابع" أننى اكتشفت موهبتها الصوتية بالصدفة عندما كانت تنشد انشودة دينية وهى فى حضانة وعمرها 5 سنوات وكان صوتها رائع فطلبت منها أن تعيدها واحتضنتها فى صدرى ومن وقتها أبلغت والدها وبدأنا نراعيها.

وعلى الفور بدأ والدها فى أصطحابها إلى المحافل والأمسيات الدينية وأصبحت سلمى منشدة الجلسات العائلية والحفلات الصغيرة واشتهرت بين أقاربها وجيرانها وبمجرد دخول المدرسة انتظمت فى طابور الصباح فى إلقاء الفقرات الدينية من إنشاد ومدائح ولاقت إعجابا من معلميها وإدارة المدرسة وبدأت فى حفظ القرآن الكريم واتمت حفظ 6 أجزاء وبدأ الأهالى يدعوها فى الأمسيات الدينية لتقدم فقرة فيها.

وأضافت والدة سلمى أنها بدأت مؤخرا فى دروس لتتعلم المقامات على يد شيخ متخصص فى ذلك لتتقن مخارج الألفاظ والمدود وطبقات الصوت.

وأشارت والدة سلمى أن نجلتها شاركت فى عدد من المسابقات الدينية والقرآنية وحصدت مراكز متقدمة لافتة أن سلمى متفوقة فى التعليم فهى تحتل المركز الأول طوال سنوات الدراسة من الصف الاول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى وباذن الله ستظل محافظة بتفوقها.



سلمى-