سفير مصر بتشاد: التصويت يسير بانتظام والجالية حريصة على المشاركة

أنجمينا (أ ش أ)

أكد سفير مصر لدى تشاد، السفير أسامة الهادى، أن التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، يسير بشكل منتظم داخل مقر البعثة الدبلوماسية بالعاصمة أنجمينا، مشيدًا بحرص أبناء الجالية المصرية على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، ما يعكس حبهم وإنتمائهم لوطنهم.

وأوضح السفير أسامه الهادى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الجالية المصرية فى تشاد متنوعة وتمثل مختلف فئات الشعب المصري، إذ تضم المهندسين التابعين لشركات المقاولات المصرية والأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات، وبعثة رجال الأزهر، بجانب العمالة البسيطة الوافدة، مضيفًا أن المقر الانتخابي بالبعثة يشهد منذ اليوم الأول توافدًا من قبل كافة تلك الفئات.

وقال إنه من المتوقع أن تشهد الساعات القادمة، خاصة غدا الأحد، إقبالا كبيرًا من قبل المصريين المقيمين بكل أنحاء تشاد وذلك مع دخول عطلة نهاية الأسبوع التي ستسمح للمواطنين لاسيما المقيمين بالأماكن البعيدة عن العاصمة التشادية من التوجه إلى مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة.

وأشار إلى أن السفارة بأنجمينا على تواصل مستمر مع أبناء الجالية؛ لحثهم وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم والتمسك بالحق الذي يكفله الدستور للمواطنين المصريين في الخارج بالتصويت في الاستحقاقات الدستورية.

وأعرب سفير مصر عن شكره إلى السلطات التشادية؛ لتأمين محيط مقر البعثة وتقديم التسهيلات؛ حتى يتسنى للناخبين من الوصول لمقر البعثة والمشاركة في الانتخابات.



وعلي مدار اليوم الأول لـ تصويت المصريين في الخارج ، تصدرت الجاليات المصرية لدي الدول العربية قائمة الأكثر مشاركة ، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط عبارات تأييد للدولة ومؤسساتها وهتافات "تحيا مصر".

وفي أوروبا والدول الغربية، ضرب المصريين في الخارج رسائل وفاء وإخلاص، حيث تحدوا ظروفا جوية صعبة، كما هو الحال في عملية التصويت في سفارة مصر لدى فنلندا ، وأول أيام التصويت في سفارة مصر لدي النمسا ، للمشاركة في الانتخابات .

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .