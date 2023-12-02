جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر بالكويت خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج، مواطنا مصريا مريض جاء بسيارة الإسعاف للقيام بواجبة الوطني والإدلاء بصوته الانتخابي.

وحيا السفير أسامة شلتوت روح الانتماء والوطنية في المواطن المصري رغم مرضة وظروفه الصحية الشديدة.

وأكد أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والادلاء بصوتهم بسهولة.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.