سفير مصر بالدنمارك: الجالية المصرية مهتمة بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.

ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بالدنمارك ، وذلك خلال اتصال مع السفيرة محمد كريم سفير مصر بالدنمارك، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وقال السفير محمد كريم سفير مصر بدولة الدنمارك، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولا يوجد بها أي معوقات أو عراقيل، موضحًا أن الجالية المصرية في الدنمارك مهتمة بالمشاركة الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024.