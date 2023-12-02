سفير مصر بالدنمارك: الجالية المصرية مهتمة بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالات بالصوت والصورة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من سفراء الدول والقنصليات ورؤساء اللجان الفرعية لتصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لمتابعة سير عملية الاقتراع بالخارج.
ونقلت الغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، بث تلفزيوني لبدء عملية التصويت للمصريين بالدنمارك ، وذلك خلال اتصال مع السفيرة محمد كريم سفير مصر بالدنمارك، حيث انطلقت فى تمام الساعة التاسعة اليوم السبت اليوم الثاني من عملية التصويت حسب التوقيت المحلي لكل دولة، ويتوجه المصريون المقيمون هناك إلى مقار السفارة والبعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
وقال السفير محمد كريم سفير مصر بدولة الدنمارك، أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولا يوجد بها أي معوقات أو عراقيل، موضحًا أن الجالية المصرية في الدنمارك مهتمة بالمشاركة الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024.
قال السفير محمد حيدر بدولة ألبانيا: أكرر شكري علي الدعم الفني، ومستمرين اليوم وغدا في العملية الانتخابية والتوافد إيجابي، وهناك تقدير كبير للمشاركة الكبيرة نظرًا للتسهيلات المقدمة، والتي تعكس بشكل طيب حسن سير العملية الانتخابية.
من جانبه شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشأن بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.
وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.
وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم السبت، لليوم الثاني علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
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