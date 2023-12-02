اليوم السابع
Ads
السبت، 02 ديسمبر 2023 08:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زوج يتهم زوجته بالنشوز: "استولت على 900 ألف جنيه وبعدها لاحقتنى بدعوى خلع"

السبت، 02 ديسمبر 2023 07:00 ص
زوج يتهم زوجته بالنشوز: "استولت على 900 ألف جنيه وبعدها لاحقتنى بدعوى خلع" محكمة الأسرة- أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبها برد مبالغ مالية استولت عليها تقدر بـ 900 ألف جنيه سبق أن أخذتهم منه -بحجة سداد قسط الفيلا التي اشتراها مؤخراً - مستغلة غيابه عن مصر ثم تسجيلها الفيلا باسمها ورفضها تمكينه من الدخول لمنزله وملاحقته بدعوي خلع ورد مقدم الصداق الصورى البالغ ألف جنيه.
 
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 11 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي، وضيعت شقي عمري بعد سطوها علي المبالغ المالية وتسجيل الفيلا باسمها".
 
وأكد :" هجرتني منذ وقوع الخلاف بيننا ومطالبتي لها برد الفيلا التي سبق أن استولت عليها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتحريض بلطجية للتعدي علي بالضرب، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".
 
 
 
 






محكمة الأسرة

طلاق للضرر

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة

قانون الأحوال الشخصية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة