زوج يتهم زوجته بالنشوز: "استولت على 900 ألف جنيه وبعدها لاحقتنى بدعوى خلع"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبها برد مبالغ مالية استولت عليها تقدر بـ 900 ألف جنيه سبق أن أخذتهم منه -بحجة سداد قسط الفيلا التي اشتراها مؤخراً - مستغلة غيابه عن مصر ثم تسجيلها الفيلا باسمها ورفضها تمكينه من الدخول لمنزله وملاحقته بدعوي خلع ورد مقدم الصداق الصورى البالغ ألف جنيه.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 11 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي، وضيعت شقي عمري بعد سطوها علي المبالغ المالية وتسجيل الفيلا باسمها".

وأكد :" هجرتني منذ وقوع الخلاف بيننا ومطالبتي لها برد الفيلا التي سبق أن استولت عليها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتحريض بلطجية للتعدي علي بالضرب، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".