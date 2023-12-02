رئيس عربية النواب: المشاركة الانتخابية واجب وطنى وعلى الخروج أمام اللجان

قال النائب أحمد فؤاد أباظه رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المشاركة الآنتخابية، هى واجب وطني، ويجب على الشباب الخروج أمام اللجان، مضيفا أننا شعرنا باستقرار فى البلاد وإنجازات فى كافة المجالات، وموقف القيادة السياسية المشرف فى القضية ألفلسطينية، يجعلنا نفتخر بالمرشح الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته، لقاء شبابى جماهيرى حاشد عقد بمركز شباب أبوحماد، لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، بعنوان "الدعوة للمشاركة السياسية"، وذلك بالتنسيق مع فرع الاتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من خمس محافظات "الشرقية ، الإسماعلية، الغربية، الدقهلية"، بمشاركة أعضاء مجلس النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

انطلقت الفاعليات، بالسلام الوطني، وبعرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إنه فى إطار مواكبة الإتحاد للأحداث والظروف القومية وتماشيا مع الظروف الجارية التى تعيشها جمهورية مصر العربية خلال المرحلة الراهنة الخاصة بالاستحقاق الرئاسي، حيث يتم تنفيذ مؤتمر ولقاء شبابى جماهيرى حاشد لتوعية وتثقيف الشباب بأهمية المشاركة والنزول للتصويت فى الآنتخابات الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع فرع الإتحاد بالشرقية ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية.