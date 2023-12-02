حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" بمركز فايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة صباح اليوم بمركز شباب سرابيوم بمركز ومدينة فايد والتي شملت فاعليات مختلفة بالتعاون مع تسع وزارات مختلفة لخدمة أهالى مدينة فايد وذلك بحضور محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة وحازم الصياد مسؤول متابعة مركز فايد وعدد كبير من المتطوعين.

وشملت المبادرة قوافل طبية مقدمة من جامعة قناة السويس للكشف بالمجان وأشعة وتحاليل بالمجان وصرف الأدوية بالمجان أيضا مع عمل قوافل للحالات الإنسانية التابعة لمؤسسة حياة كريمة وعمل أبحاث للمستحقين من تسقيف منازل وسد دين غارمات واقامة مشاريع صغيرة للمستحقين ( تمكين اقتصادى ) وشملت ايضا فاعليات رياضية وملتقى توظيفى من وزارة الشباب والرياضة كما تم اقامة مسرح عرائس للاطفال من وزارة الثقافة وتوعية للسيدات ومعرض كتاب وورش عمل حرفى.

وشملت أيضا المبادرة ورشة عمل توعوية للكبار من صندوق مكافحة المخدرات وطبيب استشارى لمكافحة وعلاج الإدمان وملتقى توظيفى من مجمع عمال مصر وقافلة الغارمين مقدمة من مؤسسة مصر الخير وقافلة امتحانات فورية من الهيئه العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.