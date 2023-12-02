حزب شعب مصر يقيم مؤتمرا حاشدا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج الليلة، إقامة المؤتمر الجماهيرى الحاشد لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى أقامه حزب شعب مصر وذلك بحضور هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر الصناعى ورضا أبوحجى رئيس حزب مصر المستقبل وأشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر والمستشار أشرف حنفى مساعد رئيس الحزب وإنعام عبدالرحيم مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة.

بدأ المؤتمر الذى شارك فيه العديد من الأهالى بمركز ومدينة البلينا والعمد والمشايخ ورجال الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى والشباب والسيدات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وبعدها انطلقت فاعليات المؤتمر الجماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وتناول المؤتمر دور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضية الفلسطينية، ومواجهة الدولة المصرية لتحديات فى كافة حدودها وصامدة رغم كل ذلك ونحاول أن ندعم أشقائنا فى غزة وفلسطين، فمصر هى أم الدنيا وهذه حقيقة فهى تقوم بكل الأعمال فى غزة.

وتم عرض فيلم تسجيلى عن الإنجازات خلال 10 سنوات فى مختلف المجالات التى تمت ودعا المؤتمر جموع المواطنين بالنزل والمشاركة الإيجابية الفاعلة فى الانتخابات رئيس الجمهورية يوم 10 و11 و12 من الشهر الحالى لـن مصر بأهلها ومصر سوف تضرب أروع الأمثلة أمام الصندوق فى حب الوطن وانهم على دراية بما يحدث على أرض مصر من تنمية مستدامة ومشروعات فى كل القطاعات.



الجماهير المشاركة بالمؤتمر الجماهير المشاركة بالمؤتمر



الحضور بالمؤتمر الحضور بالمؤتمر



العمد وكبار العائلات بالمؤتمر العمد وكبار العائلات بالمؤتمر



أهالى البلينا بالمؤتمر أهالى البلينا بالمؤتمر



تجمع الاهالى بالمؤتمر تجمع الاهالى بالمؤتمر



رجال الكنيسة بالمؤتمر_1 رجال الكنيسة بالمؤتمر_1



كبار العائلات بالمؤتمر كبار العائلات بالمؤتمر



مشاركة فاعلة بالمؤتمر مشاركة فاعلة بالمؤتمر