حزب الحرية المصرى ينظم مؤتمرا جماهيريا بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسى السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، مؤتمراً جماهيرياً حاشدة، لحزب الحرية المصري، بحضور المهندس عبدالخالق غنيم، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد مهنى، أمين عام حزب الحرية المصري، ونائب رئيس الحزب على مستوى الجمهورية، وعضو مجلس النواب، وجيهان بيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، والدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والدكتور محمد غنيم، أمين عام المساعد لحزب الحرية المصري. بمحافظة كفر الشيخ، وأعلن الحضور من السياسيين والشعبيين وأعضاء الحملة الرئيسية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.

حضر المؤتمر الدكتور أحمد أدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والمستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، السيد شمس الدين، وياسر منير، واللواء سعيد عمارة، ومحمد المعداوي، عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المهندسة عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، أن محافظة كفر الشيخ تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتدعمه لفترة رئاسية جديدة، وأن مصر تشهد ظروف مختلفة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، مما يستدعي وجود قائد وطني قوي لقيادة هذه المرحلة، مؤكداً أن أهالي سيخرجون بالآلاف لإخيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية.

أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إننا في حاجة لإنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للإستقرار، واستكمال المشروعات القومية، وأنه يرى وكل الشعب المصري، أن السيسي هو رجل المرحلة الماضية والمقبلة، مشيراً إلى أن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، وعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء الرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية الأمام العالم اجمع، مضيفاً أن الحزب يراهن على المحافظات ومشاركتهم الواعية، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

وأضاف مهنى، أنه يطالب جميع الحاضرين بالتصويت والمشاركة الانتخابية وأن يكونوا على قدر الواجب المسئولية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى أبنائها فعلينا القيام بالواجب الوطني تجاه وتجاه أنفسنا وأبناءنا، مؤكداً لأننل لن ننسى ولن نتغافل عن القضية الفلسطينية وسنظل نندد بالاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وهذه القضية بالتحديد تحتاج إلى قائد وطني وزعيم لديه الكثير من الخبرات العسكرية والدولية للوصول إلى حل قاطع وجذري لهذه الازمة ونرى كل هذا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكدت جيهان بيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري، أن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نالت العديد من الحقوق، واحتلت الكثير من المواقع في كافة المواقع والوظائف المتعددة، مشيرة إلى أنها تراهن على سيدات مصر في كل المحافظات عامة، وكفر الشيخ خاصة، على أنهن سيخرجن بالملايين لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المهندس فوزي الرفاعي، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية والتى لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسى، مؤكداً أننا جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسى نحن معك ياريس لنكمل مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض مصر، مؤكداً أنه يراهن على حنكة شعب كفر الشيخ، ووعيهم، لأنهم سيخرجون أيام الإنتخابات، لإختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بكفر الشيخ فى كلمته الشكر لحزب الحرية المصري، بجميع قياداته، مؤكداً أن ما تحقق فى مصر كان يحتاج 90 سنة، لتحقيقه، وليس 9 أو 10 سنوات، لافتا إلى أن محمد علي باني مصر الحديثة، والرئيس السيسي بانى مصر المعاصرة، فتم تسليح جيشنا الباسل، بغواصات وطائرات رافال، وجميع أنواع الأسلحة، ناهيك عن المشروعات الضخمة، فمن يستطيع أن يسد فراغ هذا الرجل، انتخاب الرئيس ضرورة وطنية وضرورة حتمية، كنا نعانى بعد اختطاف مصر، لولا عناية الله، هذا الرجل أكرمنا الله به فى هذا التوقيت، ليحفظ الله به مصر، ويحفظنا جميعا، فلابد أن نقف خلف الرئيس فى الانتخابات.

وقال اللواء سعيد عمارة ،عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسى كان ينظر إلى المستقبل، عندما كان يهتم بتسليح الجيش المصرى، فهل تصورتم لما لا يتم التفريط في ذرة رمل من سيناء؟، هل نسيتم دماء شهدائكم على أرض سيناء؟، إن كنتم نسيتم، فلم ينس عبدالفتاح السيسى أرض سيناء من 2014، وهناك قوى خارجية وداخلية، تصدر لنا الإحباط والخونة الذين أشعلوا جميع الدول المجاورة، لتطبيق صفقة القرن التى تصدى لها الرئيس فقال مصر خط أحمر وتصفية فلسطين خط أحمر، فهل هذا الرجل لايستحق رد الجميل؟ نحن لا نطلب أن تبذلوا أرواحكم فى سبيل الوطن، نطالبكم فقط بالتواجد أيام الانتخابات، لنثبت أن مصر داعمة، لقيادتها السياسية، خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحيا مصر.



الحصور في المؤتمر



الحضور بالمؤتمر



الحضور في مؤتمر حزب الحرية المصري



الحضور في المؤتمر



جانب من المؤتمر



مؤتم ر لحزب الحرية المصري بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي