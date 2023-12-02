جامعة المنوفية تعلن حصاد مشاركتها فى أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

المنوفية - محمود شاكر

شاركت جامعة المنوفية في أولمبياد الفتاة الجامعية، والتي أقيمت بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية والرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة ودعم المبتكرين، والطلاب أصحاب المواهب الرياضية والفنية، والاستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة الانشطة المختلفة وخدمة المجتمع.

وشاركت الجامعة في الأولمبياد في ألعاب خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى والكاراتيه وتنس الطاولة تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي.

وحصلت الجامعة على المراكز التالية، المركز الأول في الكاراتيه للطالبة شروق أحمد حامد الحناوى، المركز الثالث في العاب القوى وثب طويل الطالبة سلمى شوقي محمد سليم، المركز السادس في ألعاب القوى دفع جله الطالبة آيه محمد عاطف سعيد، المركز الثامن في لعبة تنس الطاولة الطالبة رؤى ياسر محمد فرحات.

وضم وفد الإشراف على الفرق خلال المشاركة في الأولمبياد، إيهاب صادق ومعتز صادق وإيمان هلال.