جامعة الزقازيق تفوز بالميدالية الفضية فى تنس الطاولة ببطولة الشهيد الرفاعى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصلت جامعة الزقازيق على الميدالية الفضية والمركز الثانى فى منافسات الزوجي بتنس الطاولة بدورى الجامعات والمعاهد المصرية، ضمن بطولة الشهيد الرفاعى الـ51 ، والتى تقام تحت رعاية الدكتورة أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للألعاب ، والتى يشارك فيها ما يزيد عن 40 جامعة حكومية وخاصة ، في مختلف الأنشطة الرياضية ، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 1-3 ديسمبر 2023.

وحصلت الطالبتان فريدة أحمد عمرو بكلية التجارة ، وفرح أحمد عمرو بكلية الحاسبات والمعلومات على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الزوجي والمركز الرابع في منافسات الفرق ،والطالبة رؤي صلاح زكي بكلية الطب البشري علي المركز الرابع منافسات الفرق.

جدير بالذكر أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 6 طلاب من مختلف الكليات تحت إشراف محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى بالجامعة والمشرف العام على الفريق، الدكتور إسلام عثمان المشرف علي الفريق، والدكتور إسلام سمير مدرب الفريق.