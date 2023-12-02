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توافد العائلات المصرية على سفارتنا ببرلين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

السبت، 02 ديسمبر 2023 04:44 م
توافد العائلات المصرية على سفارتنا ببرلين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024 توافد العائلات المصرية ببرلين على السفارة للتصويت بانتخابات الرئاسة
كتب ــ محمود راغب

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توافدت العائلات المصرية بألمانيا على مقر السفارة المصرية ببرلين، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى ثانى أيام تصويت المصريين بالخارج.
 
وحرص أبناء الجالية المصرية فى برلين على اصطحاب أبنائهم وأحفادهم لترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.
 
واستقبل بيت العائلة المصرية ببرلين برئاسة علاء ثابت وزوجته منى على عضو بيت العائلة المصرية، أبناء الجالية والعائلات المصرية فى برلين بالورود والحلويات الشرقية لإضفاء حالة البهجة على وجوه أبناء الجالية .
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
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