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تعرف على لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالغربية

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:25 م
تعرف على لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تخصيص 16 لجنة للمغتربين في المحافظة، وذلك لإتاحة الفرصة بإدلاء المغتربين من العاملين بالمحافظة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساءا.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.
 
والجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سمحت للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامتهم الثابت في بطاقات الرقم القومي، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجدون فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
 
للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
 
لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات
لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات

 







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