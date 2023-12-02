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تعرف على الإجراءات الافتتاحية لليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية بالخارج

السبت، 02 ديسمبر 2023 09:20 ص
تعرف على الإجراءات الافتتاحية لليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية بالخارج جانب من الانتخابات الرئاسية في الخارج
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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يبدأ اليوم السبت، ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام وهى الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى المقرر لكل دولة.

وهناك عدة إجراءات افتتاحية لليوم الثاني من أيام التصويت حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاءت كالتالي:

1-التأكد من سلامة الأقفال على باب الحجرة

يتأكد رئيس اللجنة من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، في حضور وكلاء أو مندوبي كل مرشح حال وجودهم، والمسئول عن قوات التأمين.

فض الأختام وفتح اللجنة.

التأكد من سلامة النوافذ والصناديق

في حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع ؛ يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وتخطر اللجنة العامة على الفور

ويتم استعمال صندوق جديد آخر، وتبدأ عملية الاقتراع، مع التحفظ على صناديق الاقتراع المشكوك فى سلامتها سالفة الذكر، لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة وإخطار لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بذلك.

2-قبل بدء الاقتراع :

يقوم رئيس اللجنة الفرعية بما يلي:

التأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.

3-عملية الاقتراع في اليوم الثاني :

تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً، وتتبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.

4-غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الثاني :

اتباع ذات إجراءات غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع لليوم الأول.

ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الثاني نموذج رقم 18 انتخابات رئاسية، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين، ومسئول التأمين على المحضر المشار إليه.

 







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